1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VIABILITÀ

Mentre continuano a spuntare fuori tante richieste di intervento per la sistemazione delle strade più danneggiate, sul fronte viabilità prendono forma cantieri e provvedimenti. Come quelli nella zona di Ponte della Pietra e Case Nuove. Nel primo caso è in corso l'intervento per la sistemazione dei giunti sul ponticello che sovrasta il torrente Genna. Lavori attesi da lungo tempo e che, con la sinergia Provincia-Comune, porteranno alla riapertura di una corsia chiusa da lunghissimo tempo. A poche centinaia di metri, a Case Nuove, c'è un altro intervento in corso, anche questo chiesto a gran voce dai residenti della zona. All'incrocio fra via Aldo Manna, via Alessandro Monteneri, via Venanzio Gabriotti e via Nazzareno Biscarini è in fase di installazione un nuovo impianto semaforico. Lì nel tempo si sono verificati numerosi incidenti e più volte il quartiere ha chiesto una svolta. A incidere particolarmente è la vicinanza con l'area industriale e le strade interne dell'abitato diventano sbocco sempre più utilizzato per chi si sposta in quella zona da via Settevalli. Più macchine significa anche più rischio di incidenti e, per aumentare i livelli di sicurezza, arriva così l'installazione dell'impianto semaforico.

Anche in fase di discussione del nuovo Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, si è parlato di quell'intersezione visto che dal territorio sono state presentate molte istanze per lamentare l'invasività nel quartiere dei traffici diretti alla zona industriale, con effetti negativi sia sulla vivibilità che sulla sinistrosità. I lavori, con una serie di provvedimenti in fase di cantiere operativo, dovrebbero concludersi entro una decina di giorni. Intanto c'è chi torna alla carica per la sistemazione del pontino di via Martiri 28 Marzo, chiuso da tempo in seguito al danneggiamento del piano viabile. Non è da escludere che una sinergia fra enti analoga a quella del ponte lungo via Settavalli possa portare alla risoluzione del problema, che sta creando non pochi disagi. Quel tratto serve, tra l'altro, l'area degli orti dei pensionati che con le transenne al ponte risulta parzialmente isolata (l'accesso è possibile dalla parte alta, versante ospedale). E se di polemiche ne spuntano per la grana del ponticello sbarrato, non è da meno per la situazione che si sta verificando a Lidarno.

Lì il Comune ha temporaneamente chiuso il transito in un sovrappasso della Strada Statale 3 Bis (la E45). Quello di via del Casciolano per l'esattezza. Lo stop è scattato a seguito di una verifica del pronto intervento comunale che ha riscontrato «il deterioramento di un giunto della sede stradale».

Riccardo Gasperini