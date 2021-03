23 Marzo 2021

LE SENTENZE

La questura ritira pistole, fucili e munizioni a due persone ritenute non più affidabili e il Tar li restituisce condannando l'amministrazione insieme al ministero dell'Interno e alla prefettura al pagamento di duemila euro per ogni causa persa. È quanto contenuto in due delle ultime sentenze del tribunale amministrativo regionale, relative a due diversi fatti.

Nel primo, un uomo si è visto ritirare la licenza di porto di fucile per uso venatorio dopo un incidente di caccia per cui aveva riportato gravi lesioni a un avambraccio. Il cacciatore, assistito dall'avvocato Pietro Gigliotti, ha fatto ricorso contro questa decisione e il Tar lo ha accolto, sottolineando come il provvedimento impugnato non avesse indicato «alcuna circostanza che possa far ritenere che lo stesso abbia in qualche modo concorso alla causazione dell'evento e senza che emergano le contraddizioni riferite dalla difesa dell'Amministrazione», tanto da non consentire «di spiegare la valutazione di inaffidabilità». Ricorso accolto, provvedimento annullato e le tre amministrazioni condannate al pagamento di duemile euro di spese di lite, rimborso forfettario, oneri ed accessori di legge.

Sentenza uguale al ricorso presentato dall'uomo, rappresentato dall'avvocato Ubaldo Minelli, che invece aveva subito il ritiro del fucile e della licenza con i decreti della questura e della prefettura conseguenti a due interventi dei carabinieri «riguardo alla difficile situazione familiare dell'odierno ricorrente riassumono i giudici amministrativi -, la cui figlia convivente è già da diversi anni in cura per gravi patologie (disturbi del comportamento alimentare e depressione)». I militari, nell'ultima occasione, erano infatti arrivati nella casa del cacciatore, insieme al personale del 118 «a causa del forte stato di agitazione, con reazioni aggressive e violente, in cui si trovava la figlia probabilmente a causa dell'ingestione di sostanze alcoliche in associazione con i farmaci assunti per la cura». Da qui la decisione di togliere le armi da quell'abitazione, pensando prima di tutto alla salvaguardia della famiglia. Ma l'uomo si è appellato contro la decisione e i giudici gli hanno dato ragione, spiegando come gli elementi su cui si basano i provvedimenti «non consentono di spiegare in alcun modo la valutazione di inaffidabilità rispetto all'uso delle armi».

«L'Amministrazione compie, infatti, un salto logico che chiude il Tar - appare del tutto irrazionale ed arbitrario, non rinvenendosi alcun elemento che possa spiegare, anche indirettamente o in via deduttiva, il peggioramento della valutazione riservata all'odierno ricorrente, tanto da far ritenere che il medesimo non dia più le necessarie garanzie rispetto all'uso delle armi». Che quindi tornano in casa.

Egle Priolo