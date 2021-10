Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

Incidenti choc. Una giornata drammatica lungo le strade cittadine e lungo la 4 corsie che circonda il capoluogo. Dodici feriti, alcuni gravi, e una città paralizzata, di fatto spaccata in due, per ore rappresentano un bilancio particolarmente pesante rispetto a un venerdì di condizioni meteo prettamente autunnali ma non certo straordinariamente gravi.

La situazione peggiore si è avuta nel primo pomeriggio, quando un tir in un momento di pioggia intensa ha sfondato il guard rail lungo la E45 all'altezza dello svincolo di Collestrada finendo sospeso in bilico. Un incidente autonomo, con il conducente per fortuna ferito in modo lieve, ma che ha avuto l'immediata conseguenza di creare dei blocchi clamorosi al traffico. Un traffico inevitabilmente congestionato non solo dalla pioggia, ma anche dal fatto di essere venerdì pomeriggio e dunque ormai in pieno week end con tanta gente in giro per compere.

Mentre Anas, vigili del fuoco e polizia stradale erano al lavoro per liberare la sede stradale e soccorrere il conducente, in poco tempo si sono formati chilometri di coda. Almeno sette, secondo quanto si apprende, con disagi e ripercussioni lungo la E45 fino a Montebello ma anche sul Raccordo fino a Madonna Alta e lungo la Centrale Umbra fino a Ospedalicchio. Intorno alle 18 l'Anas ha comunicato come la E45 fosse stata riaperta ma con la corsia di marcia chiusa per consentire gli interventi di ripristino delle barriere incidentate. Code e rallentamenti si sono avuti fino a tarda serata anche a Torgiano, con tante persone che hanno cercato strade alternative creando ingorghi lungo la viabilità interna.

Esattamente quanto accaduto a Perugia, con la zona intorno agli svincoli di Madonna Alta del Raccordo completamente bloccate. Via Settevalli paralizzata, con tanta gente che ha cercato la via di fuga per San Vetturino e Montebello creando ulteriori disagi alla circolazione. Ma il maltempo ha fatto sì che ci fossero anche incidenti che hanno ulteriormente paralizzato il traffico. Cittadino, con lo scontro che ha visto sei feriti a seguito del frontale lungo via dell'Ingegneria a Pian di Massiano. Altro brutto incidente che ha causato feriti (4 di cui due bambini) lungo la E45 a Deruta. Incidente anche a Ferriera.

Michele Milletti