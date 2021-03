18 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL CASO

Bocconi avvelenati, ancora un caso nel territorio comunale. A pochi giorni dalle segnalazioni relative all'area di Casamanza, tra Montelagardia e Ponte Rio, dove sono stati trovati bocconi avvelenati e un cagnolino ha perso la vita, ci sono stati avvistamenti anche nella zona del Pantano e di Fratticiola Selvatica. Un'ordinanza dell'area Governo del territorio del Comune, informa che «sono pervenute comunicazioni da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale concernente la presenza di sostanze tossiche su campioni di esche rinvenute in strada Pantano - Pieve Petroia e in strada Fratticiola

Selvatica Piccione». Lo stesso atto ricorda che si tratta di sostanze vietate e che possono risultare pericolose sia per gli animali che per le persone. Per questo «devono essere attivate le procedure per la bonifica dei terreni interessati dall'avvelenamento». Infatti, evidenzia l'atto «la presenza di veleni e sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale». L'ordinanza dispone che struttura Sicurezza del Comune, Usl 1 Dipartimento di Prevenzione provvedano a collocare cartelli di allerta, oltre che intensificare i controlli «al fine di prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti».