Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

IL DATO

Oltre seimila e duecento ore di interventi. Con 6.814 unità del personale al lavoro, 463 ettari di superficie andati in fumo di cui oltre 273 di boschi, coinvolti in ben 92 incendi. E ancora: 53 missioni, con 334 lanci per oltre un milione e mezzo di metri cubi di estinguente, in oltre 94 ore di tempo di volo e 51 ore di battaglia con le fiamme. Sono i numeri, incredibili, degli interventi dei vigili del fuoco dell'Umbria nei primi nove mesi del 2021 e relativi ai soli incendi di vegetazione e boschi, in cui è stato necessario l'impiego di aeromobili. Una battaglia sempre vinta, ma spesso impari, non solo per il vento e la siccità, quanto per la natura troppo spesso dolosa della fiamme. Sono i numeri forniti dal comando regionale e relativi alla campagna Aib 2021, anno che «ha fatto registrare una fase tardo invernale e primaverile estremamente siccitosa che ha comportato lo sviluppo di numerosi incendi».

«I primi spiegano i vigili del fuoco - si sono sviluppati già a partire dai mesi di febbraio e marzo, tendenza che si sta consolidando negli ultimi anni». In questa prima fase, i vigili del fuoco hanno garantito gli interventi con il normale dispositivo di soccorso tecnico urgente e con l'attivazione di pattuglie Dos (direttore operazioni di spegnimento), per il necessario coordinamento in alcune situazioni particolari di incendio boschivo che hanno richiesto l'intervento aereo della flotta di Stato. «Da evidenziare prosegue la nota - il verificarsi di eventi che hanno interessato la zona del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, contesto territoriale non usuale fino a qualche anno fa per questa tipologia di fenomeno, ma che ormai sta diventando una costante». Dal 10 luglio si è provveduto ad attivare una pattuglia Dos in ambito regionale, con il potenziamento della Sala operativa unica provinciale in versione campagna Aib e con la Regione che ha reso disponibile un elicottero dedicato allo spegnimento, supportato sia da velivoli della flotta di Stato sia dall'elicottero del soccorso dei vigili del fuoco.

E fino al 6 settembre «il dispositivo regionale Aib è stato costituito in forma completa con tre unità di cui un operatore, un qualificato e un funzionario responsabile impiegati nella Soup e, nello stesso periodo, il servizio Dos è stato garantito con 3 pattuglie giornaliere dislocate presso le sedi centrali di Perugia e Terni». La continua carenza di piogge ha comportato poi «un progressivo innalzarsi dei rischi sia di innesco che di propagazione degli incendi boschivi fino a raggiungere il culmine nel periodo ferragostano». Quando, tra il caldo e il vento di scirocco, è stato necessario potenziare il dispositivo di soccorso Aib con «squadre aggiuntive h 24».

Insomma, un lavoro di squadra con l'unico obiettivo di domare un fenomeno sempre più preoccupante ma decisamente combattuto. Non solo perché «gli incendi boschivi si stanno verificando in periodi maggiormente diffusi nei mesi dell'anno», ma per i risultati: «Paragonando due annate simili in termini di indici di rischio e propagazione degli incendi boschivi concludono i vigili del fuoco -, possiamo vedere che a fronte di una superficie boscata percorsa dal fuoco nel 2017 con 95 eventi che ammontava a circa 574 ettari, nel 2021 abbiamo avuto 92 eventi, con una superficie boscata bruciata inferiore alla metà, cioè pari a 273,5 ettari. Tale considerazione testimonia l'efficacia dell'attività svolta, nella lotta contro gli incendi boschivi, da tutte le componenti interessate».

Egle Priolo