Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

L'EMERGENZA

La guerra ai piromani parte dalla prevenzione. In campo le Stazioni dei Carabinieri dell'Altotevere che rispondono alla Compagnia di Città di Castello impegnate giorno e notte nella vigilanza delle aree rurali e collinari per contrastare eventuali azioni dolose rese devastanti dalla siccità e dal vento di questi giorni. L'attività puntuale e capillare predisposta dal capitano Giovanni Palermo, comandante della Compagnia tifernate, fino ad oggi ha tenuto lontani i male intenzionati dai boschi e dalle campagne del comprensorio. Solo un intervento dei vigili del fuoco a Niccone, tre chilometri da Umbertide, per spegnere l'incendio di modestissima entità, non doloso, scoppiato nelle vicinanze della chiesa.

Nell'ultimo periodo gli uomini dell'Arma hanno anche intensificato i controlli nel centro storico di Città di Castello, nelle immediate periferie, nelle zone più decentrate del Tifernate. Il giro di vite è la risposta all'intensificarsi di episodi collegati all'uso ed allo spaccio di sostanze, al consumo smodato di alcolici ed alle frequenti liti che talora hanno provocato serie ferite alle persone coinvolte. Particolarmente alta l'attenzione sulle vie e sulle piazze all'interno delle mura urbiche, dove non sono mancate situazioni violente, nonostante l'ordinanza del sindaco Bacchetta per limitare la vendita di alcolici l'uso di lattine e contenitori di vetro. A metà giugno la rissa in piazza Fanti che ha portato alla denuncia di nove ragazzi tra i 20 e 24 anni ed al ferimento di due di loro. Nelle ultime ore, in via Mario Angeloni, la lite tra due stranieri con l'uso di un coltello e di bottiglie rotte. Anche qui c'è stato bisogno dei medici. Controllati anche numerosi giovani. Per alcuni, sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di stupefacenti, è scattata la segnalazione alla Prefettura quali assuntori. Sanzionate alcune persone, in special modo cittadini extracomunitari, visibilmente in preda ai fumi dell'alcol. Nelle vicinanze di un bar del centro un 40enne tunisino ha iniziato a inveire contro i militari che lo stavano controllando. È stato denunciato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Regolari, invece, i locali verificati a campione per il rispetto delle norme relative al Green Pass.

Walter Rondoni