Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

IL BILANCIO

Sono 75 gli incendi boschivi che si sono verificati nel 2021 in Umbria. Nella provincia di Perugia il comune più colpito è quello di Gubbio con otto eventi, due dei quali in località. Villamagna e Carbonesca nel mese di agosto dove sono bruciati quasi 90 ettari di bosco. Nella provincia di Terni il comune più colpito è Terni con cinque roghi che hanno interessato 14 ettari di bosco. Complessivamente nella regione sono andati in fumo quasi 270 ettari di territorio, di cui circa 180 ettari di superficie boscata. Lo riferiscono i carabinieri forestali tracciando un bilancio dell'attività svolta che include anche i dieci presunti responsabili denunciati e una persona che è stata arrestata

Nella stagione estiva il lavoro dei carabinieri forestali è stato finalizzato ad assicurare la circolarità informativa con la centrale operativa della Regione Umbria (attiva solo per la campagna anti-incendi boschivi) e dei vigili del fuoco. I carabinieri forestali sono in grado di raggiungere tempestivamente i luoghi ove si sono sviluppati gli incendi evitando la propagazione delle fiamme. I Forestali supportano e agevolano il lavoro dei direttori delle operazioni di spegnimento indicando anche i punti di attingimento dell'acqua più vicini. Con le funzioni proprie di forza di polizia riescono a garantire la sicurezza dell'area e mettono al sicuro le persone che possono trovarsi in pericolo. Fin dai primi momenti, i carabinieri forestali iniziano inoltre l'attività di repertazione e di investigazione per individuare le cause e i responsabili. L'attività di repertazione consiste nell'alimentazione della banca dati Sim con l'inserimento dei rilievi e la perimetrazione di tutte le aree percorsa dal fuoco. Il lavoro di perimetrazione permette di alimentare il catasto incendi presente in ogni Comune individuando le aree boschive dove ricadranno per legge i vincoli previsti: 15 anni per il cambio di destinazione, 10 anni per la realizzazione di edifici e 10 anni per divieto di pascolo e caccia.