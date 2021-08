Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

Incendi, un'altra giornata difficilissima. Le alte temperature, il vento particolarmente forte nel corso del pomeriggio, la sbadataggine di qualcuno e la voglia di appiccare le fiamme di qualcun altro sono gli ingredienti della giornata di ieri. Iniziata alle prime ore di lunedì, anzi durante la notte tra domenica e lunedì, quando una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire a Castel del Piano per l'incendio di alcuni cassonetti nel parcheggio di un supermercato. Le fiamme hanno interessato contatori della luce e una centralina di collegamento della fibra telefonica passando pericolosamente vicino ad alcune abitazioni con quattro palazzi senza corrente e tante linee telefoniche ko. Caccia ai piromani.

Nel pomeriggio, poco dopo le 15.30, la paura si è spostata a pochi chilometri di distanza e cioè a Pila per un maxi incendio partito da alcune sterpaglie bruciate e che ha tenuto a lungo impegnati i vigili del fuoco con tanto di elicottero giunto da Arezzo. Nel primo pomeriggio in zona PonteCuti di Todi sono intervenute le squadre del distaccamento di Todi e la seconda partenza della centrale di Perugia con 5 automezzi, per un incendio sterpaglie a ridosso di alcune abitazioni. In questo momento sul posto è rimasta la squadra di Todi. Sempre nel pomeriggio altro allarme in zona Corciano per un incendio sterpaglie.