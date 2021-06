segue dalla prima pagina

E proprio la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia ha un'importante partecipazione in Cdp, al valore di bilancio di 63 milioni di euro, pari allo 0,7 per cento del Capitale sociale. Presenza che proprio in questo mese distribuirà un dividendo di 13,5 milioni di euro. E la nomina nel Comitato di Cristina Colaiacovo «consolida ulteriormente - si legge nella nota - la storica collaborazione fra Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e Cassa Depositi e Prestiti. È stato, questo, un importante passo per promuovere iniziative di rilancio e sviluppo socio-economico del territorio».

Per individuare i nuovi componenti del Comitato, gli azionisti di minoranza hanno tenuto conto di criteri di rappresentanza territoriale e della presenza di alcune specifiche competenze in materia di trasformazione ecologica e sostenibilità ambientale, nonché di trasformazione digitale. Proprio la sostenibilità è al centro della seconda prestigiosa nomina che ha fatto approdare Cristina Colaiacovo alla presidenza della Commissione Sviluppo sostenibile di Acri, ente che dialoga costantemente con le autorità statali, in primis con il ministero dell'Economia con il quale, nel 2015, ha sottoscritto un importante protocollo d'intesa che definisce i principi e le prassi che devono guidare l'operato delle Fondazioni nei settori d'intervento previsti dalla legge.

«È per me un grandissimo onore afferma Cristina Colaiacovo aver ricevuto due riconoscimenti nazionali di così grande prestigio ed autorevolezza. Ciò consentirà alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di consolidare ulteriormente il suo posizionamento a livello nazionale, dando il proprio contributo su temi di ampio respiro come lo sviluppo sostenibile e la digitalizzazione. Senz'altro riteniamo che l'apporto delle Fondazioni sarà sempre più decisivo per consentire di mettere in campo le iniziative più efficaci e in grado di generare benefici a livello locale».

E. Prio.



