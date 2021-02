© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOLa sosta selvaggia non si arresta nemmeno con la maggior parte dei negozi chiusi, a causa del lockdown imposto dalla zona rossa che verrà accantonata domani. Come a dire che lascio qui l'auto solo un minuto sembra più che altro una scusa per un atto di inciviltà. Un fenomeno che si è diffuso in tutta la città, dall'acropoli alla periferia. L'ultima segnalazione dell'inciviltà al volante, è quella che proviene all'ombra della fontana Maggiore in piazza IV Novembre. Una immagine condivisa sul gruppo Perugia sosta selvaggia di Facebook mostra una lunga fila di auto in sosta che hanno cambiato parcheggio poiché quello di prima, ovvero il lato della cattedrale, è ora blindato a causa delle transenne con cui il sindaco Romizi, scoraggia aggregazione tra i più giovani. E tra i commenti, c'è anche chi, come Fabrizio, con ironia scrive come «piano piano trasformeranno anche piazza IV Novembre in un parcheggio, basta avere pazienza».RAFFICA DI MULTESolo nella giornata di venerdì, invece, sono state multate tutte le auto non autorizzate e rigorosamente in divieto di sosta nel Borgo Bello. Dal semaforo dei Tre Archi fino all'arco di Borgo XX Giugno, una pattuglia della municipale ha lasciato la multa sua parabrezza della lunga colorata fila di vetture. Forse tra le vie più colpite dal fenomeno inciviltà, qui è quasi la prassi vedere le vetture dei vigili del fuoco rientrare (oppure uscire) dalla caserma e rimanere incastrati tra le tante auto in sosta selvaggia e parcheggiate male. Una situazione arrivata così al limite che, come accaduto, i pompieri in uscita per un intervento hanno dovuto spostare a mano un veicolo che impediva al loro mezzo il passaggio.Cri. Map.