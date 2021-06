2 Giugno 2021

IL CASO

Sulla gestione del verde in città continua a tirare aria di polemica. Anche e soprattutto quando si parla di grandi progetti, quelli di maggiore impatto sul territorio e che richiedono, per la loro realizzazione, l'abbattimento di alberi.

I cittadini della zona di Madonna Alta-Cortonese tornano alla carica sulla realizzazione, in corso, della pista ciclabile che collegherà la zona di via Sicilia al parco Chico Mendez. Proprio per l'abbattimento previsto da progetto (al pari della ripiantumazione di diversi esemplari) di alcune alberature, più che altro pini, sono spuntati cartelli di protesta. L'area cerchiata di rosso è quella di via Guerra, a ridosso di uno dei tanti ingressi del Chico Mendez. «Non sono né malato né pericoloso, e allora perché mi vogliono tagliare?». «Fra qualche giorno non ci sarò più», e ancora: «Mi tagliano per la pista ciclopedonale, assurdo». Sono una decina i cartelli affissi agli alberi che rientrano fra quelli da abbattere. La relazione tecnica del progetto parla, nel complesso dell'intervento, dell'abbattimento di una trentina di alberi, fra cui 24 pini. Saranno sostituiti da querce, ritenute più gestibili e meno dannose per il problema delle radici, indicato nella stessa relazione (si parla di danni alle coperture stradali, danni a manufatti sollevati dalle radici, cedimento per ribaltamento della zolla radicale).

Sul caso interviene anche il comitato Ginkgo Biloba che ha dato battaglia per il taglio degli alberi al parco Vittime delle Foibe di Madonna Alta. «La pista via Sicilia - Chico Mendez ha già sacrificato vicino via del Fosso 10 pini sani che ostacolavano il percorso. Pochi giorni fa sono stati abbattuti pini in via Magno Magnini. Ma quello che si vuole attuare nei prossimi giorni, nell'ultimo tratto della ciclopedonale, non ha niente a che fare con eventuali responsabilità da addossare ad altri alberi. Solo perché il progetto prevede che per la ciclopedonale, via Magnini sarà a senso unico con collegamento con via Guerra, saranno abbattuti 10 pini sanissimi che non creano nessun problema in un'area, fra l'altro, a vincolo paesaggistico. Il Comitato Ginkgo Biloba, sensibile alle problematiche del verde in città, e molti cittadini non ci stanno a questo ulteriore scempio del patrimonio arboreo. Il progetto deve essere rivisto, almeno nell'ultimo tratto per salvaguardare la pinetina. E anche se il Comune ha promesso una minima riduzione del numero degli abbattimenti, l'alternativa valida ormai rimarrebbe far passare la ciclopedonale lungo via Guerra invece che via Magnini».

Riccardo Gasperini