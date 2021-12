Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

LA PUBBLICAZIONE

TODI Quando a Todi ardeva la Fiamma. Uomini e storia del Movimento Sociale tuderte dal 1947 al 1995. Questo l'intrigante, eloquente titolo di un libro, edito da Eclettica, uscito in questi giorni e che, in città, ha già sollevato curiosità e dibattito. Scritto a quattro mani da Graziano Barberini, già funzionario di banca, e Pier Francesco Quaglietti, giornalista, cresciuti nel partito fin dal fronte della Gioventù, passando per il Fuan (nella foto gli autori ndr). Un lavoro che sintetizza con date, nomi, circostanze, 48 anni della destra in città. Il libro si apre con l'introduzione del professor Giuseppe Parlato, docente di storia all'Università Internazionale di Roma, ed ospita contributi del senatore Domenico Benedetti Valentini e dell'onorevole Stefano Menicacci. Nei cinque capitoli che partono dalle origini, e che passano per i fascisti a Todi fino ai missini, molto spazio è dedicato a Giorgio Almirante, ad Aldo Chinea, considerato il padre spirituale della destra tuderte. Ma non mancano numerosi riferimenti a Domenico Mammoli, Marzio Modena, Paolo Cialini, Mario Epifani e Giorgio Gabassi. «Nel giugno 1947 iniziava a Todi la strana follia del post fascismo spiegano Barberini e Quaglietti - destinata a durare per quasi cinquant'anni con varie generazioni che, passando il testimone, vissero alla luce del sole una bella politica in cui peraltro non mancarono errori, limiti, approssimazioni, risse verbali, e non solo, e varie ingenuità». E' in questo contesto che, secondo i due autori, si è declinata la storia del Msi tuderte che, nel libro, viene analizzato attraverso memorie di testimoni e documenti messi a disposizione dalle famiglie di quelli che sono stati i protagonisti di questa storia. «Ma la nostra ricerca aggiungono gli autori si incentra su Todi con cenni sul ventennio e sui pochi mesi della Repubblica Sociale Italiana».

Luigi Foglietti

