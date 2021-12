Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

IN TRIBUNALE

Un patteggiamento e un rito abbreviato per ottenere lo sconto di pena.

Sono le richieste avanzate da due dei tre membri del commando che nell'ottobre 2018 assaltò una tabaccheria di Ponte Felcino, con il raid finito nel sangue per la morte del quarto uomo ucciso da un proiettile sparato da vigilante e carabinieri, assolti per legittima difesa.

Una scena da film, con i ladri che scappano dopo il furto di oltre 30mila euro in sigarette e gratta e vinci, con l'auto si rendono pericolosi tentando di colpire chi si stava frapponendo alla loro fuga.

Uno dei 14 colpi esplosi per difendersi che colpisce l'uomo, Eduart Kozi, seduto dietro e i complici che lo lasciano cadavere in auto a poche centinaia di metri dalla sparatoria per sparire nella notte.

Almeno fino a qualche mese fa, quando sono stati arrestati: il primo, cugino della vittima, ha chiesto di patteggiare una condanna a tre anni e mezzo, il secondo ha presentato richiesta di rito abbreviato, mentre il terzo risulta latitante e destinatario di un mandato di arresto europeo.

Il fascicolo è arrivato sul tavolo del giudice per l'udienza preliminare Angela Avila, dopo le accuse del sostituto procuratore Mara Pucci, che ha ricostruito la notte brava della banda: secondo la procura il commando avrebbe compiuto tre colpi prima di finire con l'auto (rubata) dal lunotto posteriore distrutto dai proiettili sul ciglio di via Radiosa. Colpi da migliaia di euro tra biglietti gratta e vinci, stecche di sigarette e soldi contanti del fondocassa.

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA