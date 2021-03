17 Marzo 2021

IN TRIBUNALE

Si è aperto subito con un rinvio il processo ai trentadue imputati dell'inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità.

Ieri mattina infatti i pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano hanno chiesto al secondo collegio presieduto dal giudice Marco Verola la riunificazione del processo che oltre alle accuse a vario titolo di abuso, rivelazione e falso, vede nove persone, tra politici e dirigenti, accusati di associazione per delinquere, compresi l'ex presidente Catiuscia Marini e l'ex assessore alla Sanità Luca Barberini con quello nei confronti dell'ex sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci (già nella lista dei 32) per rivelazione di segreti d'ufficio che sta andando avanti dal collegio di Carla Giangamboni.

E sarà proprio questo tribunale a decidere, il prossimo 24 maggio, se accettare la richiesta della procura oppure no. Una richiesta che ha trovato l'opposizione compatta di tutte le difese, a partire proprio dall'avvocato di Bocci, David Brunelli, che l'ha contestata sia perché farebbe venire meno il principio di precostituzione del giudice sia per i tempi del giudizio che così si allungherebbero, mentre l'ex segretario del Pd umbro aveva scelto per difendersi da quelle accuse il giudizio immediato. D'accordo anche tutti gli altri avvocati, che hanno sollevato eccezioni a raffica (a partire dalla questione intercettazioni che sono state già ammesse e trascritte nel processo a Bocci), ma i giudici inviando gli atti ai colleghi del primo collegio hanno comunque sottolineato che ci sarebbero i presupposti per una riunificazione.

NO AI GIORNALISTI IN AULA

«L'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, accogliendo segnalazioni dai propri iscritti, prende atto del fatto che ad alcuni colleghi è stato impedito l'accesso» all'interno dell'aula del Capitini in cui si stava tenendo l'udienza per Concorsopoli. «Il tribunale stesso - prosegue l'Ordine in una nota - avrebbe valutato tale udienza come non di interesse pubblico in quanto deputata alla sola costituzione delle parti.Viene fatto altresì notare che gli spazi del Capitini hanno una capacità ricettiva tale, anche a fronte dell'esiguità del numero dei colleghi che seguono tale procedimento penale, da non giustificare alcun possibile timore legato alla diffusione del Covid». L'Odg quindi esprime «estrema preoccupazione» e anticipa che si muoverà a tutela dei colleghi e «a difesa del principio costituzionale che garantisce la libertà di stampa anche e soprattutto nell'interesse dei suoi fruitori».

E. Prio.

