IN TRIBUNALE

Ha picchiato la moglie e i figli minorenni. E a sei anni dai primi fatti denunciati ieri è arrivato il rinvio a giudizio e quindi il processo. Che però si aprirà soltanto il prossimo anno, e cioè a marzo 2022.

E chissà se per quella data le vittime di maltrattamenti in famiglia avranno dimenticato le botte subite dal 2015: le percosse e le offese alla moglie, ma anche gli schiaffi alla figlia e quel bastone finito con violenza sulla schiena, la pancia e le gambe del figlio. Con tanto di porte prese a badilate.

Le accuse che la procura muove all'uomo parlano anche di lesioni aggravate per quegli episodi di fine aprile 2019 in cui ha cagionato alla moglie una contusione al braccio desto a forza di botte, per la quale le era stata riconosciuta una prognosi di 7 giorni.

E nello stesso giorno aveva spinto secondo la ricostruzione della procura il figlio contro il muro facendogli sbattere con violenza la testa contro la parete.

Una situazione molto difficile in casa, fatta davvero di violenza e sopraffazioni che, fermo restando la possibilità per l'imputato di difendersi nel corso del processo, ci si augura possa essere finalmente finita. Con le tre vittime pronte a guardare avanti dopo anni di botte e offese.

