Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

LA DENUNCIA

Contratti pirata. Cioè stipulati al ribasso «sulla pelle dei lavoratori». Quelli cioè che tra i 933 contratti collettivi attualmente in Italia vengono stipulati con sigle non rappresentative «con il solo scopo di abbattere stipendi e diritti di chi lavora».

Una denuncia forte soprattutto perché riguarda gli addetti alla sicurezza del tribunale civile. «Il luogo simbolo della giustizia e del rispetto delle regole». Il grido d'allarme è stato raccolto da Cgil e Uil: esposto all'ispettorato del lavoro e richiesta alla procura di muoversi per fare luce su una situazione che viene definita insostenibile «con dei lavoratori e le loro famiglie ormai alla soglia della povertà».

Prendendo ad esempio la busta paga di uno di questi operatori, infatti si vede come il compenso sia sceso in tre anni da 7 euro all'ora a 4,57 con uno stipendioquindi che da 1230 euro è passato a 790. «Cioè praticamente pochi spiccioli in più del Reddito di cittadinanza. Bisognerebbe fare una statua a questi lavoratori, che continuano asvolgere le proprie mansioni invece che pensare al Reddito».

L'ACCUSA

Come è stato possibile tutto ciò? Secondo Vasco Cajarelli, della Filcams Cgil di Perugia, e Nicola Cassieri della Uiltucs Uil tutto parte dall'ennesimo cambio di appalto avvenuto nel 2021, il quarto in quattro anni. I lavoratori sono rimasti sempre gli stessi, sono cambiate le aziende che si sono succedute per l'appalto sicurezza non armata al trbunale civile. Attualmente, da quanto si apprende, l'appalto sarebbe in mano a una ditta campana. «Praticamente questi addetti alla sicurezza si trovano a dover fare i conti con trecento e più euro in meno in busta paga continuando a fare sempre lo stesso lavoro» insistono dai due sindacati.

Il tribunale cosa dice? «Sono due mesi che tentiamo una mediazione e che chiediamo di rifare la gara d'appalto che scadrà tra pochi giorni e invece dal tribunale ci hanno risposto che è la soluzione economicamente più vantaggiosa. Per noi significa contratti al massimo ribasso».

PUNTA DELL'ICEBERG

Ma c'è di più, dal momento che questa sarebbe una specie di «punta dell'iceberg» di una situazione sostanzialmente simile per gli uffici giudiziari ed istituzionali cittadini. Insomma in tutta l'amministrazione pubblica ci sarebbe questa tendenza dei contratti al ribasso.

E non finisce qui, dal momento che la pratica dei contratti pirata si estenderebbe anche al mondo dell'imprenditoria privata e del commercio. «Ci sono tanti negozi a Perugia in cui questa pratica è ormai acquisita - continuano Cajarelli e Cassieri - . Chi toglie la quattordicesima mensilità, chi abbassa il compenso orario: i modi in questa giungla se ne trovano parecchi. Per non parlare di supermercati ed edilizia. Quello della sicurezza e portierato è un settore che impiega migliaia di lavoratori. Ma è ancora di più inaccettabile che ciò avvenga in tribunale e negli uffici giudiziari. Per questo abbiamo chiesto e chiediamo ancora al procuratore Cantone di indagare e fare luce su quanto accade».

Michele Milletti