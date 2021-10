Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:02

IN PRIMA LINEA

Un gruppo forte, fatto di donne accumunate dallo stesso cammino attraverso la malattia, combattendo con coraggio e determinazione. Un cammino che però loro hanno trasformato in corsa. Le Pink Ambassador ne hanno fatti di chilometri per sponsorizzare la ricerca e per dimostrare che correre non è solo attività fisica, ma anche una sfida per la vita. Otto donne runner dalla maglietta rosa hanno preso sul serio l'ingaggio della Fondazione Umberto Veronesi che recluta ogni anno donne operate di tumore al seno, utero o ovaie che accettano una nuova sfida: allenarsi per partecipare a una corsa podistica di alto livello. Con un forte messaggio: «Dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima, anche grazie alla corsa». In tutti questi mesi si sono allenate e hanno partecipato a gare e camminate cittadine: ora tocca alla staffetta, una vera e propria gara che si disputerà sabato alle 14 al percorso verde Leonardo Cenci, la tappa perugina della staffetta Pink Ambassador 2021: «Non è stato facile reagire, il nostro è stato un percorso difficile e faticoso fatto di dolore e lacrime, ma anche di sorrisi, voglia di riscatto e tanta passione. Insomma, ora corriamo tutti per la ricerca, per dare forza e per la vita, il traguardo finale di un progetto - dicono all'unisono le Pink perugine - che è iniziato a maggio e che si concluderà dopodomani con una corsa in ognuna delle 18 città italiane in cui si allenano le Pink Ambassador».

S.Can.

