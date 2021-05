15 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







IN OSPEDALE

ASSISI Chi ha prenotato un'ortopanoramica all'ospedale di Assisi dovrà rinunciare alla prestazione. L'apparecchio che fornisce lastre e panoramica dentale è fuori uso e andrà sostituito. I tecnici hanno provato in tutti i modi a ripararlo ma alla fine hanno dovuto prendere atto che non è aggiustabile. Ora tocca alla direzione decidere quanto prima il da farsi. Nel frattempo tutti coloro che avevano prenotato la visita sono stati invitati ad annullare la prestazione, in alcuni casi già pagata, e prenotare presso un'altra struttura. Il costo medio del macchinario da sostituire si aggira attorno ai 25/30mila euro. L'ortopanoramica, più propriamente detta ortopantomografia, è un esame radiografico che permette di studiare le arcate dentarie. Può essere utile per rivelare la presenza di carie dei denti, di malattia delle gengive (parodontite), di danni ai tessuti interni del dente, oppure lesioni a carico delle ossa mascellari come, ad esempio, cisti. Proprio nei giorni scorsi il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione per la valorizzazione e il potenziamento dell'ospedale di Assisi.

Nell'ultimo decennio l'ospedale è stato oggetto di un progressivo depauperamento con la chiusura di servizi fondamentali come quelli erogati dal Punto nascita e dalla Chirurgia generale. Pur in una logica di integrazione e razionalizzazione dei servizi sanitari a livello regionale e nella cornice del Piano sanitario regionale, è stato auspicato di migliorare e potenziare notevolmente alcuni servizi già erogati dall'ospedale di Assisi rafforzando le attività ad essi afferenti e provvedere ad attivarne di nuovi o ripristinare quelli non più espletati.

Massimiliano Camilletti