GLI APPUNTAMENTIIl coronavirus non ha fermato la Befana. Anche se un po in anticipo, la vecchietta in sella alla sua scopa non ha rinunciato a fare tappa a Perugiaper la tradizionale consegna di dolci e leccornie.Il primo appuntamento è stato quello della tradizionale motobefana che, a bordo di un sidecar depoca, accompagnata da appassionati motociclisti, è arrivata ieri a Perugia per consegnare le calze, offerte dalla Perugina Nestlé, ai piccoli ospiti del reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale e del Centro per la vita Daniele Chianelli, donando loro un momento di serenità e divertimento. Le calze sono state offerte, quindi, ai militari dell'ospedale da campo dell'esercito e agli agenti della polizia locale, per ringraziarli dell'impegno a favore della comunità in questo periodo particolarmente critico a causa della pandemia. Seconda tappa, poi, all'ospedale da campo, al Centro Daniele Chianelli e alla sede della polizia locale di Madonna Alta. Presenti anche gli assessori Clara Pastorelli (Commercio) e Luca Merli(Sicurezza). Organizzata dall'associazione Moto Turismo Umbria, in collaborazione con la Uips Comitato Perugia e Trasimeno, l'Associazione Motoincontro Fabio Celaia, Entrophy Motorbike, il Moto SOS Protezione Civile e la E21, la 24° edizione della Moto Befana è partita da Pian di Massiano, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.Oggi, invece, la befana si presenta agli anziani ospiti della Residenza servita Volumni di Ponte San Giovann per consegnare le immancabili calze ai quaranta ospiti della residenza, salendo, non sulla sua scopa, ma su una più moderna e comoda autoscala, fino alle finestre, nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Ci sarà anche un momento di intrattenimento con brani letti dall'attore Stefano Di Maio. «Un evento che non solo innova la tradizione della Befana dei pompieri -ha detto l'assessore Edi Cicchi- ma che porta parole di conforto agli anziani della struttura che durante tutto questo periodo di Covid hanno dovuto vivere quasi in isolamento isolamento, senza la possibilità di avere rapporti sociali, a volte anche con i familiari. Idealmente, è un momento di serenità che, attraverso di loro, vorremmo dare a tutti gli anziani nelle medesime condizioni».«Tutti i perugini sono affezionati alla nostra Befana -ha sottolineato il comandante Michele Zappia- perciò anche quest'anno abbiamo voluto fare questo regalo alla città e ai soggetti più deboli».Cristiana Mapelli