Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:02

In meno di quattro anni sono triplicate le imprese fornitrici di Umbra Acque iscritte ai sistemi di qualificazione dell'azienda. La società che gestisce la rete idrica, nella prospettiva di un ulteriore coinvolgimento, ha realizzato un video e un tutorial per illustrare le opportunità per diventare fornitore. Umbra Acque, che serve 38 comuni per un bacino di utenza di 500mila abitanti, ha già promosso l'iniziativa con le associazioni di categoria e i Comuni, nell'ottica di una sempre più ampia collaborazione con il territorio.

«L'idea del video promozionale nasce dalla sensibilità del presidente - spiega l'amministratore delegato Tiziana Buonfiglio (foto) - e si inserisce, rafforzandolo, nel percorso di trasparenza e imparzialità che abbiamo intrapreso anche su questo versante. Lo testimonia il fatto che dal 2017 ad oggi, il numero delle imprese iscritte nei nostri sistemi di qualificazione si è quasi triplicato passando da 622 a 1.668».

«Abbiamo deciso di integrare le informazioni già presenti nel sito e accessibili a tutti, con una modalità di comunicazione più moderna e diretta verso le imprese per far conoscere meglio quali sono le attività e i servizi che svolge l'azienda», ha aggiunto il presidente Filippo Calabrese.