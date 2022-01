Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

C'è la voglia di dare la possibilità a più persone possibile di godersi una mostra d'arte, ma c'è anche e soprattutto la necessità di dare una risposta forte alle discriminazioni e alle violenze fisiche e verbali subite: c'è tutto questo dietro la decisione di prolungare fino al 10 gennaio la mostra di pittura Impresse visioni dell'artista Alban Cela, inaugurata lo scorso 10 dicembre alla sede Acli e dell'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti in via della Cerra 7, nei locali della galleria A+A in zona corso Garibaldi.

Proprio nei giorni precedenti al taglio del nastro, infatti, il presidente Giovanni Inguscio e altri rappresentanti dell'associazione e del circolo Acli furono oggetto di pesanti violenze fisiche e verbali, ma anche minacce, per questioni legate ai parcheggi. Un uomo, che vive proprio nella zona, è stato rintracciato e denunciato al culmine di qualche giorno ad altissima tensione con sedie messe nelle aree parcheggio e la sede dell'associazione danneggiata per un forma di intimidazione (hanno sostenuto i membri dell'associazione, assistiti dall'avvocato Michele Gambini) dovuta evidentemente a questioni legate proprio al parcheggio. Una battaglia tra vicini che però non ha fiaccato i soci, anzi. Che hanno risposto con la cultura. Cultura e solidarietà per una mostra che non poteva, visti i presupposti, non incassare il sostegno di molte associazioni che hanno risposto all'invito di Margot - capitanata da Simona Ambrosio - e del sindacato di polizia Siulp, attraverso il dirigente Stefano Gubbiotti, partecipando attivamente all'evento. Tra queste particolare attenzione hanno dimostrato l'associazione di Montelaguardia, rappresentata dal presidente Cesare Rotini, Progetto Donna, con la presidente Tiziana Casale e Miki Russo presidente di A.D.A Umbria. Parole di solidarietà sono arrivate anche dall'assessore alla cultura Leonardo Varasano, dal segretario Uil Francesco Ciurnella e da Nicola Tassini dell'associazione Borgo Sant'Antonio. La mostra sta riscontrando un'ottima partecipazione di pubblico e come detto dunque rimarrà aperta fino al 10 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19 tutti i giorni escluso la domenica.

