IN COMUNE

CITTÀ DI CASTELLO New entry in Giunta per l'ultimo scorcio di consiliatura. Michela Botteghi, 40 anni, avvocato, madre di due bimbe, va a completare l'assetto dell'esecutivo dopo le dimissioni di Monica Bartolini. Avrà le deleghe a Viabilità, Patrimonio, Anagrafe, Partecipazione, Vigili urbani. «Ho riflettuto più di un mese, non volevo correre il rischio di fare gli errori del passato, il suo impegno sarà soprattutto per la zona sud anche al di fuori delle deleghe», giustifica il sindaco Luciano Bacchetta. «La proposta è stata avanzata dal consigliere dei Democratici Luciano Domenichini, l'abbiamo accolta con piacere».

Nelle vesti da assessore Botteghi tiene a puntualizzare: «Per me è la prima volta, entrerò in punta di piedi, accoglierò i consigli utili, dei miei colleghi, degli uffici, del consiglio, porto la mia esperienza». Ringrazia «per la fiduciail sindaco, tutti coloro che hanno fatto il mio nome e supportato la mia persona in questo nuovo ruolo, la mia famiglia che mi sostiene da sempre ed è essenziale nelle cose che faccio». Guardando invece alle settimane mancanti alle amministrative (a maggio, forse), Bacchetta riepiloga: «Negli ultimi mesi sono accaduti fatti rilevanti dei quali come sindaco prendo atto: due consiglieri dopo quattro anni e mezzo di totale adesione alla Giunta all'improvviso non sono stati più d'accordo su nulla, un altro consigliere ha assunto una posizione critica». Poi mette le cose in chiaro: «Conoscendo il mio carattere ed avendo vinto le elezioni con il 54 per cento, sarei stato tentato di andare ad un chiarimento definitivo, la vicenda Covid 19 mi obbliga a portare a termine la legislatura, significa ad esempio trovare immediatamente due siti per le vaccinazioni di tutto il comprensorio».

Sulla nuova geografia dell'assemblea elettiva cittadina ed il mancato numero legale nell'ultima seduta, puntualizza, «non mi sento tradito dai partiti». Spiega: «L'accaduto appartiene al trasformismo italiano, è genetico nel nostro Paese, le situazioni vanno anche sdrammatizzate, spero e penso che alla fine i fatti prevalgano su alcuni comportamenti che non condivido, non ho nulla di personale verso le scelte di alcuni consiglieri, tutto ciò appartiene ai tatticismi ed ai riposizionamenti in vista delle prossime elezioni ma non servono a molto».

Derubricato l'episodio a incidente di percorso per gli «impegni reali di chi era assente», Bacchetta conferma quanto era nell'aria. «Il mio carattere mi avrebbe portato ad andare ad una chiarificazione elettorale, per senso di responsabilità arriverò alla fine della legislatura perché i cittadini vogliono risposte, non è il momento della polemica o dello scontro e ritengo doveroso completare la gran parte del programma che ci eravamo dati». Nonostante tutto, garantisce, «la maggioranza ora c'è, dovesse venir meno ne prenderò atto».

W. Ron.

© RIPRODUZIONE RISERVATA