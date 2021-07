Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

IN CENTRO

Per il nuovo mercato coperto scatta il rush finale per i lavori e, fra le altre cose, il ritorno degli operatori dislocati in piazza del Circo, che dovrebbe avvenire a ottobre. L'opera di riqualificazione in occasione di un sopralluogo dell'assessore comunale all'Urbanistica Margherita Scoccia, come riportato nei giorni scorsi su queste colonne, è praticamente ultimata. Ma nel pieno dell'ultimo step sembra esserci spazio anche per una polemica. A metterla sul piatto i gruppi di centrosinistra in consiglio comunale, che hanno effettuato un sopralluogo nella struttura. Ribadendo «l'importanza e la strategicità della riqualificazione e del rilancio» polemizzano sulla presenza di due fasci littori che, spiegano, prima erano «nascosti e non visibili». L'opera di restauro del complesso li ha riportati alla luce, accanto ad altrettante immagini del Grifo, simbolo della città. Per i gruppi «non può essere questa l'immagine di benvenuto che la città offre ai turisti e ai visitatori di una struttura così importante». L'assessore Scoccia fa chiarezza dal punto di vista tecnico, perché «non c'è alcuna valutazione di tipo politico». Spiega che «la Soprintendenza nel tempo ha fatto più di un sopralluogo documentato, ed ha dato precise indicazioni sul recupero della facciata originaria comprendente anche i dipinti murali». La struttura degli anni 30, completamente riqualificata, sarà presto un moderno hub agroalimentare con molte funzioni, di utilità per i perugini ed i turisti.

Ri.Ga.