Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

EVENTO MODA

La scalinata di palazzo dei Priori questa sera, alle 21, diventa una passerella. Ospiterà infatti la 21esima edizione del Fashion Show Nid, la tradizionale sfilata di moda promossa dal Nuovo Istituto Design della città. Saranno 70, interamente realizzate da 32 giovani stilisti studenti del Nid, le creazioni presentate per le collezioni uomo e donna d'alta moda, maglieria, prèt-à-porter e sportwear. Il look dei 18 modelli e modelle che sfileranno sarà curato totalmente per l'evento dal gruppo Wella, coordinato da Gianni Biscetti. In questi anni la sfilata è stata un importante trampolino di lancio per molti ex studenti dell'istituto perugino che oggi lavorano con marchi importanti, da Gucci a Brunello Cucinelli. Ecco i protagonisti. Primo anno: Sofia Farnesi, Alice Cassiani, Miriam Moroni, Martina Balestra, Gabriele Tiberi, Emma Rellini, Vittoria Bernacchia, Diego Stopponi; secondo Angelica Cardarelli, Marta Angeli, Martina Barilari, Odeta Cali, Gloria Cerafischi, Francesca Palazzetti, Alessia Amadesi, Giulia Terenziani; terzo Gabriele Ciotti, Attilio De Angelis, Maggie Moriconi, Pamela Bocchini, Ylenia Mastrucci, Camilla Radoni, Sara Governini, Ilaria Sacchetta, Valentina Martinetti, Sara Donati, Angela Santarelli, Sara Porrozzi, Veronica Ortolani, Tania Bottacchiari, Anida Turshilla, Diletta Procacci. L'ingresso è libero su prenotazione tramite www.nuovoistitutodesign.it.