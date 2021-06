Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

DIGITALE

Centro storico, uffici pubblici, biblioteche. Ma anche parchi e grandi impianti sportivi. Sul digitale e la connettività alla portata di tutti, Perugia fa un grosso passo in avanti. Sono infatti quasi tutti operativi i nuovi access point che permettono una copertura wi-fi (gratuita) di tante zone della città, con particolare attenzione all'acropoli. La rete (WiFi-Umbria è il nome da cercare per collegarsi) conta, a ieri, 118 punti attivi su un totale di nuovi 127 access point, cui ci si può collegare liberamente perché «non richiede autenticazione».

Questo non significa una infrastruttura poco sicura, anzi. «Abbiamo una rete wi-fi sicura e performante al passo con i tempi», ha spiegato alla presentazione Gabriele De Micheli, dirigente Smart City del Comune. «Sono stati installati apparecchi certificati che hanno superato tutte le richieste, c'è un controller di Umbria Digitale che in continuità segue tutte le richieste e le risposte sulla rete». Tradotto significa una rete senza problemi e che, nell'area coperta, permette di spostarsi senza perdere la linea. Sono previsti ulteriori punti, 150 in tutto, che grazie alla tecnologia utilizzata andrà ad integrarsi con ulteriori impianti previsti, ad esempio, in zona Fontivegge. Perugia intanto è il primo comune ad attivare una simile tipologia di rete, finanziata con fondi Por Fesr tramite Umbria Digitale, ieri rappresentata dall'amministratore unico Fortunato Bianconi, intervenuto assieme all'assessore Gabriele Giottoli e al sindaco Andrea Romizi (video messaggio invece per l'assessore regionale Michele Fioroni, che ha ricordato il ritardo con cui viene realizzato il progetto, arrivato in porto due anni dopo quanto previsto). L'impianto copre tutto il centro storico, da porta Sole alle scale mobili di viale Pellini. Installati anche punti interni in uffici e biblioteche, coperti i grandi parchi come Pian di Massiano e bosco didattico, connessione garantita pure nei cva con uffici comunali. Linea anche al PalaBarton, in grado di reggere 3mila connessioni. Un criterio seguito per tutte le aree dove si prevedono maggiori accessi in occasione di grandi eventi e assolto dei turisti. In quest'ottica il Comune sta per presentare anche una app che permetterà l'accesso a vari servizi grazie anche alla nuova rete, che si presenta affidabile e veloce (con punte di oltre 70mega in upload).

Riccardo Gasperini