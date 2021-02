IL CASO

ASSISI Decine di coltelli, armi ad aria compressa tra le quali due carabine e perfino un moschetto ancora funzionante risalente al 1890. Un vero e proprio arsenale che gli uomini della Digos di Perugia hanno rinvenuto nella casa situata nella periferia di Assisi di un trentaseienne incensurato considerato molto vicino agli ambienti dell'estrema destra. Una camera dell'abitazione e' risultata tappezzata e arredata con calendari, bandiere, soprammobili e pagine di giornale relative al ventennio fascista e al regime nazista. Alla inquietante scoperta si è arrivati dopo che un uomo è stato ferito al collo da un pallino di plastica mentre era intento a lavorare nell'orto. Qualche giorno dopo, la vittima ha trovato pure il parabrezza del suo furgone che presentava delle scalfiture fatte da ignoti.

A seguito di questo duplice episodio e' scattata una denuncia per lesioni personali e danneggiamento e sono state subito avviate le indagini. Il sopralluogo della polizia scientifica ha permesso di recuperare, incastrato nel vetro del finestrino, un frammento di plastica considerato dello stesso tipo di quello estratto dal collo dell'uomo. Gli accertamenti degli agenti del commissariato locale hanno portato direttamente a casa del trentaseienne di Assisi. Dopo ulteriori approfondimenti, i poliziotti hanno fatto scattare il blitz nella sua abitazione, che ha permesso di trovare, tra le altre agghiaccianti cose, armi ad aria compressa e munizioni compatibili con quelle che hanno ferito l'uomo. Tutto il materiale rinvenuto e' stato a quel punto sequestrato e il trentaseienne denunciato per lesioni personali, danneggiamento aggravato e detenzione illegale di armi e munizionamento.

Già qualche tempo fa la polizia ad Assisi ha denunciato l'autore di scritte inneggianti al fascismo con cui erano stato imbrattati tre sottopassi. Dopo la denuncia di alcuni cittadini che avevano segnalato la comparsa delle scritte sono scattati gli accertamenti che nel giro di poche hanno permesso di risalire all'autore: un italiano di 52 anni con precedenti per questo tipo di azioni.

L'uomo è stato rintracciato dagli agenti e denunciato per deturpamento e imbrattamento di immobili e per la violazione della legge Mancino contro «gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali».

Pochi giorni fa invece la bandiera della Repubblica di Salò e' stata fissata sul palo della luce a Taverne di Corciano in occasione della Giornata della Memoria. Le indagini si sono concentrate su un 47enne residente nel territorio di Corciano e a suo carico sono scattati una serie di controlli per il mancato rispetto della legge Mancino. Gli investigatori hanno quindi accertato che nell'ufficio l'uomo aveva statuette e immagini legati al periodo nazifascista, oltre a una mazza da baseball appesa al muro. Il 47enne disponeva anche di due fucili e due pistole regolarmente detenute che la procura di Perugia ha ritenuto di dovergli ritirare in forma cautelativa. La bandiera della Repubblica di Salò che sventolava a Taverne di Corciano è stata sequestrata.

Massimiliano Camilletti

