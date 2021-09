Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

In attesa degli incontri decisivi per il nuovo Curi, il Comune fa il punto sigli interventi avviati nella struttura attuale per garantire sicurezza e fruibilità. Dal 2019 sono state avviate indagini e prove strumentali, in particolare sui gradoni in calcestruzzo, con una conseguente prova della vulnerabilità sismica, con una spesa di 80mila euro. I risultati hanno evidenziato la necessità di interventi alle strutture in acciaio e sulla copertura della tribuna ovest, con nell'immediato una diminuzione della capienza (l'attuale è di 11 mila spettatori). Per la copertura della tribuna sono stati stanziati 140 mila euro. Nel corso dell'estate, in vista del nuovo campionato di B, avviati ulteriori interventi per circa 160 mila euro. Lavori per l'incremento della sicurezza della struttura, sia interna che esterna.

Sul fronte spettatori, le normative anti Covid-19 hanno portato all'abbassamento della capienza a 5 mila spettatori. Allo stato attuale il Comune, sotto la supervisione della commissione di vigilanza, sta predisponendo ulteriori interventi di adeguamento e miglioramento strutturale previsti per la primavera/estate 2022, con un investimento complessivo di circa un milione di euro.