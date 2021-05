9 Maggio 2021

IN ALTOTEVERE

CITTÀ DI CASTELLO Alla ricerca di nuove varietà di olivo in Altotevere per incentivare la vocazione del comprensorio come polo di riferimento in Umbria ed in Italia. Dal centro delle tradizioni popolari di villa Capelletti a Garavelle, dove da ieri ha sede, la Confraternita dell'Olivo e dell'Olio dell'Alta Valle del Tevere attiverà uno studio sulle varietà autoctone di piante del territorio in collaborazione con l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Cnr di Perugia. Obiettivo, scoprire cultivar che possano aggiungersi alle cinque tipiche della vallata: la Borgiona di San Leo, la Gentile di Montone, la Bianchella di Umbertide oltre alla Gentile di Anghiari e la Nostrale di Rigali, di cui è stata rinvenuta una pianta plurisecolare vicino alla Pieve di Saddi. «Il Tifernate e l'Altotevere sono uno scrigno di varietà molto interessanti che qui esprimono le migliori qualità d'olio e possono candidarsi a diventare un distretto d'eccellenza nella produzione olearia grazie alla scoperta di ulteriori piante autoctone, ma anche al necessario salto tecnologico dei frantoi locali», spiega Saverio Pandolfi, del Cnr, esprimendo l'aspettativa di «individuare cultivar che possano arricchire il patrimonio umbro in un comprensorio finora meno esplorato dal punto di vista scientifico, un'area dalle grandi potenzialità per produrre oli eccellenti». Il sindaco Luciano Bacchetta, invece, sottolinea «l'entusiasmo e la passione della Confraternita, il ruolo del Centro delle tradizioni popolari per la vita e la storia della città». Mentre Sergio Bartoccioni, presidente della Confraternita, esprime «soddisfazione per la collaborazione con il Cnr che ha un'esperienza pluriennale nel settore».

Walter Rondoni