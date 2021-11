Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

VIABILITÀ

Nuovo asfalto in sei strade e modifiche alla viabilità per consentire i lavori. Il giro di vite, che arriva con i ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi, tocca pure l'area della stazione. Un'ordinanza della struttura Sicurezza del Comune annuncia lavori, effettuati da Umbra Acque dopo una serie di scavi, da lunedì 29 al 10 dicembre progressivamente all'avanzamento dei lavori. Scatteranno dei divieti nella fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle ore 18. In particolare divieto di transito, che sarà disciplinato da idonea segnaletica e personale dell'impresa esecutrice. Le mappa delle zone interessate è questa: via Quieta, via del Cavallaccio, piazza Fonti di Veggio, via Breve e via Busti. Il fronte dei ripristini affianca i più corposi interventi portati avanti dal Comune che, come già raccontato su queste colonne nei giorni scorsi, sta lavorando anche sul fronte dei marciapiedi. Sulle vie da riqualificare, è terminato il rifacimento del manto stradale di via Eugubina (parte bassa), per un tratto di oltre un chilometro, fino al sovrappasso della ferrovia, ai margini dell'abitato di Ponte Felcino. Completato anche l'intervento di Madonna Alta-Strada Pievaiola per oltre 1,5 chilometri, mentre sono in corso i lavori a Ponte Pattoli, in via Amendola, per un tratto di oltre due chilometri. «Stiamo procedendo con determinazione, riservando attenzione sia all'interno della città compatta che alle periferie», ha detto l'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici).