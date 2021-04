3 Aprile 2021

I NOSTRI SOLDI

Ferme le aliquote Imu, ferme le tariffe per i servizi a domanda individuale (dalle mense scolastiche all'utilizzo degli impianti sportivi), la giunta Romizi dà il via libera al bilancio che non tocca la pressione fiscale sui perugini. A parte la partita del rifiuti(cioè la Tari) che va chiusa entro fine giugno, ma già c'è un anticipo delle mosse di palazzo dei Priori: 4 milioni di sgravi per le famiglie e, soprattutto, per le imprese che hanno avito il fermo legato all'emergenza Covid.

L'emergenza Covid pesa sulle casse del Comune che lo scorso anno ha ricevuto 11 milioni di ristori che oggi sono fermi a 3,7milioni, ma c'è un dato da non sottovalutare. Il fatto che nel 2020 il bilancio di previsione è stato approvato a ottobre. Insomma palazzo dei Priori aspetta con fiducia. Intanto ci sono 250mila euro per le esenzioni Imu(per gli alberghi, per esempio, 390 mila euro per coprire il mancato incasso della tassa di soggiorno e 200mila di mancati incassi Tosap. «Nonostante tutto la politica di bilancio, che non prevede incrementi di tariffe ed aliquote dei tributi e dei servizi, è caratterizzata-commenta l'assessore al Bilancio, Cristina Betinelli- dal mantenimento dei livelli di spesa per il sociale, per le manutenzioni, per i servizi essenziali quali il trasporto pubblico locale, l'igiene urbana, i servizi scolastici, la sicurezza».

Complessivamente la manovra di bilancio presenta un valore di circa 425 milioni di euro di cui 199 milioni di spesa di parte corrente e circa 75 milioni di spesa in conto capitale.

«Nell'anno in corso-spiega ancora Bertinelli- entrerà in vigore il canone unico patrimoniale che andrà a sostituire tributi ed entrate patrimoniali sull'occupazione del suolo pubblico e la pubblicità. Il regolamento e le tariffe saranno disciplinati in maniera tale da non generare aggravi ai soggetti passivi ed anzi sono state previste esenzioni ed agevolazioni per andare incontro alle attività economiche e produttive che hanno maggiormente risentito della crisi conseguente alla pandemia».

GLI INVESTIMENTI

Sul fronte degli investimenti il 2021 avrà ancora come fulcro l'operazione Fontivegge con gli interventi finanziati da Agenda Urbana, la realizzazione e l'ammodernamento dell'edilizia scolastica su vari complessi iniziato nell'esercizio precedente grazie all'acquisizione di contributi del ministero dell'Istruzione e all'accensione di un mutuo da 3 milioni di euro per il polo scolastico di Ponte Pattoli.

COSÌ LE STRADE

Palazzo dei Priori punta ancora sulle strade con ripavimentazioni e bitumature, per circa 2,6 milioni di euro.

I tratti più significativi sono quelli via Trasimeno Ovest, San Sisto, via Eugubina. Una mano nell'operazione anti buche la dà anche la tappa del Giro d'Italia che partirà da Perugia verso Montalcino il 19 maggio. Saranno completati, a proposito di investimenti, i lavori sul Teatro Morlacchi, sugli impianti sportivi, in particolare sul Pala Barton e saranno avviati i lavori sullo stadio Curi. Lavori che saranno propedeutici alla ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto nell'operazione con Cassa Depositi e prestiti e Credito Sportivo.

Luca Benedetti