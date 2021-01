LA SITUAZIONE

CITTA' DI CASTELLO A fianco di situazioni di difficoltà spesso ante Covid 19 l'Altotevere ha un tessuto produttivo dinamico che sta reagendo bene nell'alimentare, nell'abbigliamento, nel cartotecnico con qualche flessione nel metalmeccanico ed un inizio di ripresa per l'edilizia.

E' il quadro di Confindustria emerso dall'incontro tra Raul Ranieri, presidente dell'Associazione Industriali territoriale, Domenico Taschini, dell'Associazione Industriali regionale, Maurizio Maurizi (Cgil) , Antonello Paccavia (Cisl), Sandro Belletti e Bruno Allegria (Uil). Le organizzazioni sindacali hanno manifestato preoccupazione per le cessioni di proprietà avvenute in significative aziende con allargamento della presenza delle multinazionali e possibili complicazioni nelle prospettive di mantenimento produttivo in loco. I rappresentanti di Assoindustria hanno rassicurato sulla solidità dei gruppi industriali intervenuti e sulla loro volontà di garantire il procedere delle attività, sviluppandole in un ambito dove la cultura del lavoro è una costante intrinseca.

Cgil, Cisl, Uil hanno poi sollecitato un maggiore impegno sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella crescita delle relazioni sindacali. Quanto alla competitività le parti hanno convenuto l'impegno per risolvere il gap infrastrutturale che penalizza l'intero comprensorio, le imprese, i cittadini. E45, E78, ferrovia, base logistica, banda larga e cablaggio del territorio, le opere su cui da troppo tempo mancano concretezza e realizzazioni.

