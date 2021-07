Venerdì 23 Luglio 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Soldi prestati con tassi «ben al di sopra» delle normali percentuali. In una parola: usura. Taglieggiati dalla professionista della porta accanto, dalla consulente amministrativa con cui erano entrati in rapporto di lavoro. Dalla persona di cui avrebbero dovuto fidarsi per trovare le misure giuste a portare avanti la propria attività. E in fin dei conti da una collega, dal momento che in qualità di titolare di ditta individuale è a tutti gli effetti un'imprenditrice.

Peccato però che, secondo quanto accertato dalla guardia di finanza in almeno dieci anni di incroci con la donna, quell'attività molto probabilmente abbia rappresentato una specie di schermatura legale alla cui ombra innestare attività criminali. Come quella del prestito di soldi a strozzo, che avrebbe reso schiavi almeno una ventina tra imprenditori e commercianti. La donna, oggi 43enne, da quella impresa con sede a Ponte San Giovanni avrebbe però commesso anche un'altra serie di reati: truffa, esercizio abusivo dell'attività di intermediario finanziario, mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria, esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per aver emesso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ma c'è di più, perché dalle carte di una delle varie inchieste che dal 2012 la finanza ha condotto nei suoi confronti ecco spuntare due calabresi. Due soggetti, intercettati al telefono con la donna, già «gravati» da procedimenti penali legati proprio alla criminalità organizzata. Insomma, su almeno undici degli imprenditori taglieggiati ci sarebbe l'ombra della ndrangheta.

Spregiudicata e molto attenta, la consulente-usuraia. In grado di mettere in campo quello che il procuratore capo, Raffaele Cantone, definisce un vero «sistema reiterato nel tempo dalla donna e da soggetti a lei vicini, volto al drenaggio di risorse finanziarie dal circuito bancario, attraverso il ricorso a mutui poi non onorati e alla successiva riacquisizione degli immobili, al termine della conseguente procedura esecutiva avviata dall'ente creditizio, con trasferimenti di proprietà dei medesimi immobili in capo a persone fisiche e/o giuridiche, comunque riconducibili agli indagati, a prezzi notevolmente inferiori alle valutazioni di mercato. Il fine ultimo delle operazioni illecite era quello di sottrarre i beni alla possibile applicazione di provvedimenti di carattere ablativo nell'ambito di procedimenti di prevenzione, che avrebbero potuto essere avviati, ai sensi della vigente normativa antimafia, considerato il curriculum criminale dell'indagata».

Ma tutti questi movimenti non sono sfuggiti agli investigatori del Gico della guardia di finanza, coordinati dal tenente colonnello Michelangelo Tolino e diretti dal comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria, il tenente colonnello Antonella Casazza che hanno indidivuato «compravendite di appartamenti, uffici, magazzini/laboratori per attività lavorative, terreni, nonché acquisizioni di quote societarie, tutte coordinate e dirette dalla donna, volte a dissimularne la reale proprietà» in parte a Torino (dove è nata) e in parte a Perugia: un valore di 600mila euro, tutto sottoposto a sequestro preventivo dalla finanza.

Michele Milletti