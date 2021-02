IL CASO

SAN GIUSTINO Tempi ancora lunghi per l'attribuzione dei resti umani recuperati nell'auto in fiamme noleggiata da Davide Pecorelli in Albania, all'aeroporto di Rinas. Stando a voci di corridoio fino a ieri sera non sarebbero arrivate a Perugia le risultanze medico legali spedite da oltre Adriatico. Anzi, la medesima fonte lascia intendere che l'esame del Dna potrebbe essere effettuato sulle ossa ritrovate nell'abitacolo della Skoda Fabia in Italia, dove giungerebbero con un volo aereo di linea dentro un contenitore che ne protegga l'integrità, ma soprattutto che risulti impermeabile ad ogni tipo di contaminazione. Una volta nel nostro Paese la Procura della Repubblica di Perugia (procuratore generale Raffaele Cantone, pm Giuseppe Petrazzini), che sulla scomparsa dell'imprenditore di San Giustino ha aperto un fascicolo ed attivato la squadra mobile, deciderà il da farsi. Da quanto par di capire, dovrà individuare un perito forense cui affidare l'esame. Ed il nome sul quale cadrà la scelta potrebbe condizionare la sede, non necessariamente il Santa Maria della Misericordia . La successiva comparazione con il profilo genetico di un familiare di Davide Pecorelli cancellerà ogni ragionevole dubbio sull'identità della persona intrappolata alla guida della vettura su una strada di montagna, in una zona scarsamente abitata e fuori mano ai confini tra Albania e Kosovo. Da notizie di stampa, in una notte di pioggia, all'altezza di una curva difficile, non lontano da una centrale idroelettrica. Nell'abitacolo un telefono cellulare, un orologio, prodotti cosmetici, riconducibili al pari dei documenti d'affitto, al 45enne ex arbitro, attivo nella ristorazione e in parrucchierie in franchising tra Umbria e Toscana. Era stato un contadino di 53 anni ad avvertire la polizia della Skoda Fabia ridotta ad un ammasso di lamiere contorte dal fuoco. Molteplici LE piste investigative. Il suicidio per difficoltà economiche, ma anche la disgrazia provocata da un incidente meccanico (cosa ha provocato l'incendio della macchina?) e perfino l'omicidio, conseguenza di una rapina finita male. Walter Rondoni

