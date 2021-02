IL GIALLO

SAN GIUSTINO La compagna albanese di Davide Pecorelli, scomparso ormai da un mese, per tutelare gli interessi propri e quelli del maschietto nato dalla loro relazione ha dato incarico all'avvocato Giancarlo Viti. In questa fase, mancando una qualunque ipotesi investigativa, deve monitorare la situazione sull'asse Albania-Italia. In seconda battuta seguirà l'eventuale vicenda processuale riguardante l'imprenditore di San Giustino sotto il profilo penale. Per questo passaggio bisognerà attendere chiarezza su una vicenda ancora dalle tantissime ombre. Decisiva l'identificazione delle ossa ritrovate nell'abitacolo della macchina bruciata vicino Puka attraverso l'esame del Dna. A quel punto la Procura della Repubblica di Perugia (procuratore generale Raffaele Cantone, pm Giuseppe Petrazzini), che ha aperto un fascicolo contro ignoti e attivato la squadra mobile, sceglierà il perito forense cui affidare l'esame, non necessariamente al Santa Maria della Misericordia.

Accertata l'identità della persona alla guida della Skoda Fabia distrutta, resterebbero tante le domande cui dare risposta. Gli inquirenti albanesi sarebbero concentrati su due ipotesi, suicidio e disgrazia. Debole la prima per le oggettive difficoltà di portare a compimento un gesto estremo dando fuoco alla macchina, quindi resistendo al fumo ed alle fiamme che invadono l'abitacolo. Più convincente la disgrazia, vista la posizione della Skoda, rinvenuta lungo la carreggiata, anche se presuppone che l'automobilista, perdendo conoscenza, non abbia potuto mettersi in salvo. Rimangono l'omicidio e l'incendio per cancellare le tracce.

Walter Rondoni

