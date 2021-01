IL GIALLO

Ancora non ci sarebbe una pista precisa. Ma la scomparsa di Davide Pecorelli ogni giorno si arricchisce di nuovi particolari che al momento la rendono illeggibile. Nelle ultime ore la polizia albanese sarebbe arrivata a non escludere la possibilità che l'ex arbitro di San Giustino «abbia perso volontariamente i contatti con la famiglia»oppure che si sia suicidato, travolto dalle notevoli difficoltà incontrate nella gestione di una delle sue parrucchierie a cavallo tra Umbria e Toscana.

Dal canto loro, fonti giornalistiche d'oltre Adriatico percorrono la pista dell'omicidio come conseguenza di una rapina finita male. A sostegno di questa teoria ricordano che il ritrovamento dell'auto noleggiata a Rinas il 3 gennaio è avvenuto in una zona disabitata e «sull'asse stradale in questione c'è pochissimo movimento». Per quanto riguarda «la traccia di stupefacenti o di riciclaggio di denaro non ci sono prove che coinvolgano l'imprenditore». Nessuna ombra, infine, dai tabulati telefonici, da dove non sarebbero emersi contatti sospetti.

La procura di Perugia, dopo aver aperto un fascicolo sulla vicenda ed attivato la squadra mobile, starebbe per così dire alla finestra. Domani dovrebbero arrivare in Italia i risultati dell'esame del Dna effettuato dal laboratorio forense di Tirana. Solo a quel punto, qualora fosse certo che le ossa recuperate appartengono a Davide Pecorelli, il pm Giuseppe Petrazzini potrebbe decidere se e come procedere. In particolare cercando di ricostruire le mosse del 45enne altotiberino, di capire quali fossero le sue amicizie albanesi ed i suoi contatti degli ultimi mesi, specie in occasione dei viaggi di lavoro.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA