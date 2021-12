Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

LOTTA ALLA DROGA

Un altro duro colpo allo spaccio di droga in città e nell'hinterland. Con tante dosi, soprattutto di cocaina, a girare per lo sballo delle feste. Un impiegato 43enne di origine albanese, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri. A rendere nota l'operazione, condotta dai militari del nucleo radiomobile in sinergia con i colleghi del reparto cinofilo di Firenze, il procuratore della Repubblica Raffaele Cantone.

Nel corso dell'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio del Gip del tribunale di Perugia, durante la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina.

Ulteriori controlli al domicilio dell'uomo, con l'ausilio dell'unità cinofila, hanno poi portato a scovare altri 15 involucri all'interno di alcuni pennarelli e altri 3 in una chiave di una automobile.

È scattato così l'arresto in flagranza per detenzione a fini di spaccio. Sono stati sequestrati anche alcuni cellulari presumibilmente utilizzati per gestire l'attività. L'uomo è stato portato al carcere di Capanne. Il provvedimento cautelare era stato emesso a seguito di indagini successive all'arresto di un altro albanese, per i medesimi reati, eseguito dai militari dell'arma lo scorso 6 maggio.

SPACCIO AL TRASIMENO

I carabinieri di Città delle Pieve hanno invece arrestato un 24enne, che ora si trova ai domiciliari, trovato in possesso di 3 grammi di cocaina a Tuoro sul Trasimeno. I militari hanno trovato la sostanza dopo un primo controllo sulla vettura, ritenuta sospetta. Dopo un primo esito negativo, i carabinieri hanno approfondito la perquisizione e hanno constatato che il ragazzo avrebbe cercato di nascondere all'interno della bocca lo stupefacente, suddiviso in dosi.