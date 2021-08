Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

IMPIANTISTICA

Sono due le società che hanno risposto all'avviso del Comune per la gestione degli impianti di rugby a Pian di Massiano. L'ente aveva ripreso in mano la gestione nei mesi scorsi, unitamente al campo da baseball, dopo l'annullamento della convenzione che riguardava tutta l'area. Il diamante è stato poi affidato in gestione diretta alle società interessate, che si erano fatte avanti con il Comune. Per il rugby, la parte più corposa dell'impianto che si trova nella zona di Pian di Massiano lato ingegneria, è scattato l'avviso al quale, come detto, hanno risposto due società. «Dall'analisi delle domande pervenute e sulla base delle dichiarazioni rese, è emerso che entrambi i soggetti, operanti nello specifico settore del rugby, hanno validamente manifestato il proprio interesse alla gestione dell'impianto», si legge nella determinazione dirigenziale 1714 dell'unità operativa Impianti sportivi del Comune. Comune che ora avvia la procedura selettiva necessaria all'individuazione del soggetto concessionario dell'impianto sportivo.

L'ALTRO AVVISO

Intanto il Comune ha pubblicato anche l'avviso per la richiesta di svolgimento dell'attività negli impianti a gestione diretta (PalaBarton, PalaPellini e Santa Giuliana). Le società interessate possono fare richiesta entro il 26 agosto. Informazioni e documenti sono stati pubblicati nel sito del Comune.