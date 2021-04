29 Aprile 2021

IL CASO

«Non possiamo utilizzare quello che riteniamo essere il nostro impianto, che ci spetta anche meriti sportivi, a causa di un cavillo burocratico di cui il Comune era a conoscenza».

Comincia con un problema la ripartenza dell'attività per le formazioni del Rugby Perugia, società che gestisce l'impianto dedicato alla palla ovale a Pian di Massiano. Da lunedì cancelli chiusi «a causa di un cavillo burocratico che di fatto ha annullato la convenzione in essere» che sarebbe dovuta scadere nel 2022. In una nota, la società spiega che alla base c'è il cambio di ragione sociale effettuato nel 2018. Il problema, secondo la società, è che «gli uffici comunali non hanno provveduto alla modifica e da qualche settimana tutto ciò ha messo in discussione la convenzione fino ad annullarla».

Il Comune, tramite l'assessore allo Sport Clara Pastorelli, che si è attivata per arrivare ad una soluzione, spiega che «c'è stata una lunga interlocuzione sull'argomento, erano al corrente che si sarebbe giunti a questa situazione». Situazione quindi più complessa, passata anche per le aule di tribunale, spiega ancora l'assessore Pastorelli che ora guarda più alla strada per una rapida soluzione che alle tensioni. «C'è la volontà di fare le cose chiare e precise. Il Comune ha ripreso in mano l'impianto, si andrà in gestione diretta fino a che non ci sarà un nuovo avviso per l'assegnazione. Cercheremo di fare tutto più velocemente possibile». Il nodo dei tempi diventa decisivo, anche perché nella questione rientrano non solo le varie formazioni del rugby, ma anche del Baseball Perugia. I due impianti infatti rientravano nella medesima convenzione. «Da un giorno all'altro, il nostro campo è inaccessibile ha scritto la società di baseball su Facebook - e gli allenamenti delle nostre squadre e del baseball per ciechi Umbria Redskins sono annullati fino a data da destinarsi». Il Comune lavora per mettere nero su bianco i protocolli di sicurezza per la riapertura diretta (ci sono anche problemi logistici da gestire), sperando di riaprire i cancelli in dieci giorni. Per il bando ci vorrà un po' più, due o tre mesi. «Sinceramente ha detto il presidente del Rugby Perugia Ruggero Renetti non ci aspettavamo che la cosa prendesse una piega simile».

Il vice presidente Federico Bevilacqua ha aggiunto che «non è facile ritrovarsi a gestire questa fase di ripartenza senza la disponibilità di una struttura». Nel frattempo per molte delle squadre del rugby c'è una soluzione alternativa. Il minirugby, grazie alla disponibilità del Perugia Calcio, si allena all'antistadio Curi, le formazioni seniores si appoggiano a Collestrada grazie alla Grifo Perugia Femminile.

Riccardo Gasperini