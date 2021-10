Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

SBORDONE A PADOVA

Un esperto in lotta ai clan e all'immigrazione irregolare: ecco il nuovo questore, Giuseppe Bellassai. Nominato ieri a capo degli uffici di via del Tabacchificio in sostituzione del questore Antonio Sbordone, che da lunedì sarà il nuovo questore di Padova. Un lavoro importante e delicato, quello svolto da Sbordone a Perugia e provincia, arrivato a fine febbraio 2020 e dunque alla vigilia dello scoppio della pandemia con tutte le questioni e le criticità che ne sono seguite. Oltre ovviamente a dover assicurare l'ordine pubblico e la lotta alla criminalità.

Bellassai, 59 anni, nativo della provincia di Ragusa, ha lavorato nella squadra mobile di Ragusa contribuendo a disarticolate ed azzerate le locali cosche mafiose anche grazie all'arresto di tutti i latitanti della provincia. Promosso primo dirigente, nel 2005 passa alla questura di Agrigento come dirigente della divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione. Sono questi gli anni in cui il centro di accoglienza di Lampedusa viene travolto da centinaia di sbarchi di profughi. Le sue capacità organizzative e le attitudini alla direzione di importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica, inducono il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a inviarlo in missione, per quattro anni, al Centro di Lampedusa, dove gestisce le criticità connesse al fenomeno migratorio.

Nel giugno del 2010 viene promosso vicario del questore di Trapani. Dall'agosto 2014 assume le funzioni di vicario del questore di Palermo. Nel marzo 2016 viene promosso questore di Benevento. Dal primo maggio 2019 è questore di Taranto. Da lunedì lo sarà a Perugia.

Mi. Mi.