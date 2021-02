L'EMERGENZA

ASSISI La parrocchia bastiola di San Michele arcangelo e' chiusa da ieri a causa del Covid. Il virus ha colpito infatti un parroco costringendo alla quarantena tutti gli altri.

Col risultato che ieri la messa delle Ceneri è stata celebrata solo alle 19 dal vicario generale della diocesi Jean Claude Hazoumé Kossi Anani. Le messe dei prossimi giorni rischiano di essere soppresse se non arriverà qualche parroco da fuori Bastia a celebrarle. Ad Assisi invece l'incremento dei contagi degli ultimi giorni e della diffusione della variante nel territorio hanno determinato la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali tranne che per i servizi indifferibili. In caso di necessità sarà possibile contattarli solo per telefono o via email. I servizi indifferibili (polizia locale, cimiteri, pronto intervento e reperibilità, socio-assistenziali e protezione civile) resteranno aperti al pubblico ma esclusivamente su appuntamento e previa valutazione dell'effettiva necessità e urgenza della prestazione.

Il provvedimento adottato per ora resterà in vigore fino al 21 febbraio. La recrudescenza della pandemia ha spinto ieri l'amministrazione Proietti ad effettuare la prevista consegna degli attestati di gratitudine ai rappresentanti delle forze dell'ordine nelle sedi dei corpi e non presso il palazzo comunale. Duecentocinquantasei pergamene sono state consegnate per l'impegno profuso in occasione delle tre visite che papa Francesco ha fatto ad Assisi in questi cinque anni con Stefania Proietti alla guida del Comune. Nell'onorare le loro divise, si sono messi a disposizione per controllare l'ordine pubblico e garantire la sicurezza del papa fin dalla prima visita avvenuta il 4 agosto 2016 in occasione dell'ottavo centenario della festa del Perdono. Visita ripetutasi poche settimane dopo, il 30 settembre, per il trentesimo anniversario dello Spirito di Assisi.

L'ultima, lo scorso 3 ottobre per la storica firma dell'enciclica Fratelli tutti sulla tomba di San Francesco. Ad inizio giornata l'attestato di riconoscenza è stato consegnato dal sindaco Stefania Proietti e dal vice Valter Stoppini nella sede della compagnia carabinieri di Assisi e le pergamene sono state ritirate dal tenente colonnello Marco Vetrulli. A seguire, nei locali del commissariato di Assisi ad attendere il sindaco e il vice sindaco c'era anche il questore Antonio Sbordone, oltre al vicequestore aggiunto Francesca Di Luca. Nella caserma della guardia di finanza i rappresentanti dell'amministrazione sono stati accolti dal luogotenente Stefano Ricci. Gli attestati sono stati quindi consegnati nelle mani del responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Assisi Enrico Mancinelli e del comandante della polizia locale Antonio Gentili. Tutti gli incontri sono avvenuti all'insegna del massimo rispetto delle regole anti Covid. La consegna si sarebbe dovuta svolgere in realtà a fine anno nel corso di in un evento pubblico durante il quale l'amministrazione comunale avrebbe ringraziato le forze dell'ordine per l'impegno e la professionalità profusi durante questi avvenimenti di portata storica per la città.

