Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

CITTA' DI CASTELLO «Un'immersione nella cultura da restare meravigliati», commenta David Ermini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Insieme all'onorevole Walter Verini ha appena visitato la Pinacoteca. «Spesso in Italia si vedono opere d'arte di primo livello, eppure la mostra Raffaello giovane a Città di Castello ed il suo sguardo rappresenta una ricostruzione ed un lavoro affascinanti, è quasi un obbligo visitare questa eccellenza dell'Italia», aggiunge, colpito soprattutto dalla sala dove Raffaello e Signorelli, uno con lo Stendardo della Santissima Trinità, l'altro con il Martirio di San Sebastiano, sono gomito a gomito. Il vicepresidente Ermini si è soffermato anche nell'atelier che Stefano e Francesca Lazzari della Bottega Tifernate hanno allestito nella Sala dei fasti dove riproducono le fasi realizzative dello Sposalizio della Vergine. «Ridipingere lo Sposalizio seguendo Raffaello nella sua grande creazione è molto impegnativo per noi e molto interessante per i visitatori, la tecnica ed i colori del Rinascimento sono ancora di grande attualità e ciò rappresenta il fascino dell'arte del gigante di Urbino», ha spiegato Stefano Lazzari.

W. Rond.