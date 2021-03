25 Marzo 2021

LA VISITA

A memoria non si ricordano pomeriggi intensi come quello di ieri, nel corso del quale la Fcu è stata al centro di importanti occasioni di confronto ai massimi livelli istituzionali. Prima la riunione in seconda Commissione consiliare, poi la visita del vice ministro alle infrastrutture e trasporti Alessandro Morelli, accompagnato in visita al cantiere della stazione di Perugia Sant'Anna dalla governatrice Donatella Tesei e dall'assessore Enrico Melasecche. Presente anche il sindaco Andrea Romizi. «Queste sono delle infrastrutture piccole ma grandi per i territori», commenta Morelli. «Vedere i lavori che proseguono anche nelle piccole-grandi opere per noi è strategico ed in questa fase anche il Recovery fund potrà essere utile per un obiettivo comune che renderà l'Umbria protagonista», aggiunge. «Fra un anno saremo nuovamente qua per il taglio del nastro insieme al ministro», la previsione di Morelli. Concetto rilanciato da Melasecche che poi aggiunge: «A fronte di una Fcu parzialmente chiusa riattiviamo il tratto urbano da Ponte San Giovanni a Perugia, ma l'importante è aver avuto risorse per riaprire l'intera dorsale da Sansepolcro a Terni». Quindi lascia intendere che di carne al fuoco ce n'è altra. «Con il ministro Borrelli e con il viceministro speriamo di parlare delle tante cose che bollono in pentola». Dal canto suo la presidente Tesei sottolinea: «Questo cantiere è motivo di speranza e futuro, siamo venuti a far vedere i lavori al viceministro per mettere il punto su un percorso che sta proseguendo come ci eravamo prefissati». Intanto, domani i lavoratori del segmento auto e ferro di BusItalia incrociano le braccia per l'intera giornata. Possibili disagi per la clientela.

W. Rond.