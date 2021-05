15 Maggio 2021

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Non una giornata come le altre. Benché la scelta di don Samuele Biondini e don David Tacchini di lasciare di lasciare l'abito talare sia l'epilogo di un «percorso onesto», fanno notare al Circolo Enal, si respira l'aria di momenti che segneranno per sempre l'intera comunità. Nel tardo pomeriggio, sotto una pioggerellina fitta ed insistente, qualche anziana, alla spicciolata, entra in chiesa per una preghiera. «Don David? Bello fuori e dentro, un po' schivo», il ritratto di una che ne ricorda l'impegno per «il teatro e per ripristinare attività finite». Ma c'è chi preferisce sottolineare il «grande coinvolgimento dei giovani» e la sua passione per il calcio che l'aveva convinto a cartellinarsi per la squadra del quartiere. Ma ormai da mesi don David, figlio di un autorevole studioso di storia locale, in parrocchia non si vedeva . Aveva bisogno di una pausa di riflessione. Cercava chiarezza con se stesso ed in se stesso. Poi, piano piano, il venticello dei si dice aveva dato una spiegazione a quella scelta. Vicino al don c'era una ragazza, una volontaria laica, conosciuta prima di entrare in seminario. Insieme prestavano il loro impegno in aiuto degli ultimi in una struttura dell'Altotevere. E lì avrebbero maturato l'idea di un futuro sotto lo stesso tetto. Quella donna, in certo qual modo, era arrivata a ricomporre la coppia formata dallo stesso don David e da don Samuele Biondini, il parroco di San Pio X. Uniti dalla passione per la musica. Uniti in prima linea per accogliere, sostenere nella loro Casa della Carità. Ad un certo punto, però, è stato don Samuele, ad aver avuto bisogno di aiuto. Forse si è sentito solo, forse ha avuto paura del domani. Forse ha avuto bisogno di una spalla su cui appoggiarsi. Quella di un'infermiera che, trascorrendo i giorni, è diventata per lui molto di più. «Il grande clamore mediatico che suscita la vicenda del parroco e del vice parroco di San Pio X non ci può esimere dal manifestare una grande solidarietà a sua eccellenza il vescovo, monsignor Domenico Cancian, che è sempre in prima linea e che sta vivendo questo momento da guida pastorale, per cui è chiaro che la sua prima preoccupazione con grande sensibilità è stata quella di ridare a una parrocchia così importante, così grande, così significativa, un nuovo corso», commenta il sindaco Luciano Bacchetta. Alle 18 monsignor Cancian presenterà il nuovo amministratore parrocchiale, padre Giuseppe Renda, Ofm, guardiano del convento di San Giovanni Battista a Zoccolanti. Domattina celebrazioni alle 8,30 ed alle 11. Quest'ultima verrà presieduta dal vescovo. «Parteciperemo anche noi, è giusto e doveroso manifestare la massima vicinanza alla comunità di San Pio X, soprattutto è giusto e importante manifestare una grande vicinanza a sua eccellenza il vescovo». Walter Rondoni