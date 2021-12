Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

IL VERTICE

ASSISI Oggi e domani, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, l'Istituto Serafico di Assisi ha organizzato, in collaborazione con il Centre for Mental Health Research associato all'Università di Cambridge, il primo Convegno Internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze: un momento di confronto dal respiro internazionale e di condivisione interdisciplinare di evidenze scientifiche.

Con questo Convegno, l'Istituto Serafico intende sottolineare la centralità che ha sempre attribuito alla necessità di adottare un approccio multidisciplinare integrato, capace di superare i confini tra le diverse professionalità e competenze al fine di facilitare la presa in carico e la gestione di patologie complesse.

La migliore cura della persona con bisogni speciali richiede, infatti, di pensare oltre la diagnosi e il trattamento del disturbo per implementare modelli di salute e programmi di riabilitazione e assistenza integrata. Perché oltre alla patologia, è fondamentale individuare e considerare anche gli aspetti psicologici, le situazioni familiari, le risorse sociali e i fattori contestuali. Un progresso positivo, in questo ambito, può essere raggiunto mediante l'incremento di collaborazioni e reti informali e la condivisione dei risultati della ricerca scientifica e dei trattamenti innovativi.

