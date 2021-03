26 Marzo 2021

IL TRENO DEI DESIDERI

La mitigazione dei disservizi Fcu non riguarda solo orari e tempi di percorrenza. «Con l'avvento di Rfi non sono ben chiare le competenze, risulta complicato sapere chi debba mantenere gli stabili», ha messo sul tavolo Carlo Reali, presidente de Il Mosaico, mercoledì, illustrando in seconda commissione consiliare la proposta-ponte per la sopravvivenza della ferrovia. Né è possibile nascondere le evidenti crepe del settore commerciale. «Mancano biglietterie, sale d'attesa, bagni, punti informativi». A Città di Castello lo sportello funziona a metà, a Ponte San Giovanni l'acquisto dei titoli di viaggio è una sorta di corsa ad ostacoli, a Umbertide il front office è in una tabaccheria ad una cinquantina di metri dai binari. Proprio questo aspetto ha contestato il sindaco Luca Carizia durante la riunione dell'altro ieri. «Spesso il passeggero sale a bordo sprovvisto di biglietto ed il personale del treno non è in grado di regolarizzarlo perché deve presenziare la cabina di guida per motivi di sicurezza». Fotografia di una situazione ghiotta per furbetti e portoghesi seriali che, si mormora, sottrarrebbero alle casse di BusItalia, gestore del servizio, circa le metà del potenziale incasso da ticket. «Rimanere ancorati a logiche anacronistiche in attesa di provvedimenti lontani e forzatamente vaghi rischia di condurre il servizio ferroviario umbro al definitivo collasso, ipotesi tutt'altro che infondata visto l'andazzo degli ultimi venti anni», avverte Reali.

«Al di là delle colpe, da stabilire se del caso nell'aula di un tribunale, rimane la responsabilità politica ed amministrativa verso un'intera regione che nel corso del tempo ha visto l'utilizzo di ingenti risorse per ritrovarsi, oggi, con servizi di qualità prebellica, di cui per altro deve essere dato preciso conto a tutti i cittadini». Mentre Fcu, al punto di non ritorno, per Il Mosaico necessita di un «intervento fin da subito allo scopo di bloccare un'emorragia che rischia di avere conseguenze notevoli, che portano alla disaffezione all'utilizzo del treno o meglio ancora del mezzo pubblico». Unanime la condivisione da parte della seconda commissione consiliare che il presidente, Valerio Mancini, porterà in Giunta e quindi in consiglio regionale per la votazione. Passaggio obbligato per andare verso orari a misura di utenza. In attesa che i milioni dal Piano nazionale ripresa e resilienza restituiscano all'Umbria una ferrovia veloce, comoda, senza rotture di carico treno-bus.

Walter Rondoni