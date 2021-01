AMBIENTE

Quasi in duecento hanno protestato ieri mattina in piazza Italia davanti a palazzo Cesaroni nel giorno del consiglio regionale. Sono i Comitati che dicono no all'utilizzo del Css per chiudere il ciclo dei rifiuti. Si sono ritrovati i rappresentanti di una quarantina di associazioni e comitati con tanto di striscioni. C'era quello di Marsciano in prima fila, c'era quello della Casa Rossa, c'erano i No Css da Gubbio, il Wwf e il gruppo ambientalista Il Riccio. Tutti per dure non a quel tipo di chiusura del ciclo dei rifiuti: «Il cuore verde d'Italia non può essere un inceneritore. Il futuro green in fumo». Li riceve l'assessore all'Ambiente Roberto Morroni (c'erano anche alcuni consigliere regionali) che sta lavorando al nuovo piano regionale dei rifiuti e che nei giorni scorsi ha spiegati come sul Css la Regione guarda alla scienza, ma non ha ancora deciso. L'assessore Morroni ha detto che «non c'è nessuna modifica rispetto al percorso che dovrà condurci all'adozione del nuovo Piano regionale dei rifiuti. Rispetto all'utilizzo del Css nei cementifici ha spiegato Morroni si tratta di una procedura in corso. Gli uffici stanno valutando la documentazione presentata da una Azienda».

Sul tema, interviene Federbeton di Confindustria che sottolinea come la recente sentenza del Tar del Lazio (respinto il ricorso dei Comitati che si opponevano alla Regione Emilia Romagna e alla Buzzi Unicem in tema di utilizzo di Css)indichi che «la giustizia amministrativa sottolinea come debbano essere le evidenze scientifiche a guidare la politica industriale e ambientale nel nostro Paese». «I dubbi della popolazione meritano di ricevere ascolto e risposta sul piano del confronto e della trasparenza rispetto a progetti, dati statistici, validazioni accademiche», commenta il presidente di Federbeton, Roberto Callieri.

