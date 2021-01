© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICAÈ bastato il necessario taglio di alcune piante pericolanti per bloccare a lungo un pezzo di città. Tutta la zona intorno al Bulagaio, con propaggini fino a Ponte D'Oddi e Monte Ripido.Il motivo è presto detto: l'intervento nella tarda mattinata da parte dei vigili del fuoco per rimuovere alcune piante cadute all'interno del parcheggio Sant'Angelo. I pompieri hanno messo in atto un intervento molto importante e necessario per rimuovere i due alberi, ma la conseguenza è stata la chiusura della strada in zona Bulagaio con difficoltà incontrate non solo da chi si trovava a percorrerla in quel momento, ma anche per chi stava arrivando da Ponte D'Oddi. «È possibile mettere qualcuno e/o qualcosa ad indicare, da Ponte D'Oddi a salire per Monteripido quando nevica e/o c'è ghiaccio, che via dello Sperandio è chiusa? Prima di fare il giro dell'oca? Chiedo per un amico e soprattutto per me! Grazie» chiede e si chiede tra l'ironico e il rassegnato un perugino su facebook raccontando proprio la chiusura della strada di ieri mattina con tanto di auto bloccate in attesa che si liberasse la strada.Il problema, infatti, si propone spesso e crea molti disagi alla viabilità in quella parte di città. Al punto che in molti, proprio e soprattutto nella zona di Ponte D'Oddi, chiedono e hanno chiesto alla polizia municipale in più occasione la possibilità di una segnaletica, di qualcosa a indicare che la chiusura della strada prima di rimanere imbottigliati a lungo.