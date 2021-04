11 Aprile 2021

IL SUCCESSO

Perugia vince ancora, stavolta con 2314 voti, il concorso nazionale Artbonus Progetto dell'anno grazie alla Fonte di San Francesco. In precedenza, nel 2018, la città vinse con palazzo Dei Priori. La storica fonte di Pieve di Campo è stata scelta per «il merito e la volontà dei tanti cittadini di Ponte San Giovanni che si sono attivati per ridare vita a questo monumento», ha detto il sindaco Andrea Romizi. Il restauro della fonte è stato voluto dal quartiere stesso che si è fatto promotore e mecenate attraverso l'associazione Pro Ponte e l'azienda Palmerini Group donando 15 mila euro. A supporto dei ponteggiani e di tutto il progetto Artbonus Perugia, diventato un caso nazionale per i molti fondi raccolti da parte di una singola città (2 milioni di euro) si è aggiunta una nuova campagna di comunicazione identificata dal claim #FannepArte. Il concorso ha totalizzato a livello nazionale 23.221 voti: il bene scelto da Perugia ha superato quota 2.300 (fra 210 progetto totali presentati), mentre al secondo posto un progetto legato a Sansepolcro ha totalizzato 1.604 voti.

IL RESTAURO

Con una spesa prevista di 15mila euro (già coperti grazie alle donazioni), il restauro prevede anche un nuovo impianto di illuminazione esterna oltre che varie tipologie di puliture, stuccature e trattamenti necessari per restituire a quello storico bene il decoro che merita.

Ri. Ga.