Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

Il Soroptimist club Perugia, presieduto da Gabriella Agnusdei, ha festeggiato ieri il Soroptimist Day, una ricorrenza annuale che il sodalizio celebra in tutto il mondo in contemporanea. Nella città del Grifo l'ha fatto dando appuntamento a socie e amici a Palazzo Graziani, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, per una tavola rotonda su La promozione della democrazia e dei diritti umani in ambito internazionale. Relatori Renata Tardioli, osservatrice delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea ed autrice del volume Passeggiando tra i khmer rossi, nel quale ha raccontato le esperienze vissute in oltre 30 missioni di supervisione elettorale in tanti Paesi poveri, devastati dalle guerre, distrutti da calamità naturali, dittature o apartheid, e Alessandro Lucibello, vice responsabile della Circoscrizione Umbria di Amnesty International, pronto a ribadire l'importanza di mettere in campo azioni e strumenti capaci di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle violazioni dei diritti umani e, soprattutto, in grado di costringere le istituzioni ad adottare politiche coerenti alla tutela degli stessi diritti. Ha moderato il dibattito Italo Carmignani giornalista de Il Messaggero con esperienze maturate in luoghi come Strasburgo e Bruxelles sedi di dibattito sui diritti.

«Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani basata sul riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo ha ricordato la presidente Agnusdei all'inizio dei lavori quindi il Soroptimist avendo tra i propri principi fondanti il sostegno ai diritti umani per tutti, a partire dagli anni '50, ha adottato come proprio principio ispiratore la Dichiarazione Universale dell'Onu dedicando il 10 dicembre di ogni anno alla celebrazione del Soroptimist Day». Ha poi preso la parola Italo Carmignani che ha introdotto il tema. «Non parlerò di democrazia tout court ha esordito Renata Tardioli ma della promozione della democrazia da parte delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, che si manifesta principalmente attraverso l'osservazione elettorale che viene fatta con un attento monitoraggio dei risultati nei seggi». Lucibello ha trattato il tema attraverso il racconto di cinque storie di difese di diritti umani, illustrando poi le principali campagne di Amnesty International contro la pena di morte e la tortura fino alla richiesta di liberazione dei prigionieri di coscienza.

Luigi Foglietti