«L'offerta è davvero ricca, per questo anche quest'anno ci impegniamo affinché il biglietto d'ingresso sia valevole per tutta la stagione. Comprando il primo, il visitatore potrà tornare a trovarci tutte le volte che vuole fino a novembre». Continua l'impegno della Città della Domenica, tornata come un tempo ad essere luogo di riferimento per le famiglie perugine. Un percorso passato anche per l'intesa fra il parco e il Comune, sempre più solida. Ieri, durante una conferenza, sono stati anticipati i contenuti di un protocollo che verrà ufficializzato in questi giorni. A parlarne Alessandro Guidi, direttore della Città della Domenica e Gianluca Tuteri, vicesindaco e assessore alle Politiche per l'infanzia. Per il quinto anno di fila le due realtà si impegneranno alla promozione turistica reciproca sui rispettivi siti web e alla collaborazione per iniziative ed eventi che verranno di volta in volta concordati, anche con l'obiettivo di favorire la fruibilità del parco da parte di studenti delle scuole perugine. Parlando delle iniziative, Guidi ha detto che «dopo il successo della scorsa stagione, i visitatori potranno partecipare alla nuova caccia al tesoro interattiva che li porterà a incontrare personaggi fantastici in un gioco di ruolo per tutta la famiglia. Inoltre, abbiamo i nuovi nati, i cuccioli di diverse specie animali che, in questo periodo di pausa delle attività umane, si sono moltiplicati». Tuteri ha tenuto a precisare come l'inaugurazione del parco nel 1963, nato grazie alla volontà di imprenditori illuminati, accompagnò la rinascita e riapertura della città dal punto di vista economico e demografico. «L'auspicio oggi è che attraverso l'opera di nuovi imprenditori protagonisti la riapertura del parco possa far segnare una ulteriore ripartenza di Perugia dopo le restrizioni durissime legate al Covid». Evidenziato in particolare il ruolo sociale che può avere un posto come la Città della Domenica, soprattutto in un periodo delicato come quello del post-pandemia.



Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02